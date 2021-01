Stellantis, un brillante esordio in Borsa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi a Milano e Parigi, domani, il nuovo gruppo nato dalla fusione di Fca e Peugeot, affronterà il mercato finanziario di New York. Mercoledì Tavares incontrerà i sindacati Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi a Milano e Parigi, domani, il nuovo gruppo nato dalla fusione di Fca e Peugeot, affronterà il mercato finanziario di New York. Mercoledì Tavares incontrerà i sindacati

Nel giorno del debutto sui listini di Milano e Parigi le azioni del colosso automobilistico balzano oltre il 7 per cento, sostenendo il rialzo del Ftse Mib. Per Borsa Italiana è il secondo titolo a ma ...

Nel giorno del suo debutto, il titolo Stellantis brilla come una stella, registrando un balzo di oltre il 6%, oltrepassando la soglia dei 13 euro ad azione, con oltre 7 milioni di azioni scambiate.

