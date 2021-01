Covid, in Giappone è record di ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 18 gennaio 2021) TOKYO – Gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle autorità sanitarie relativi a ieri confermano la tendenza al rialzo dei contagi in tutto il Giappone. Degli oltre 5.700 nuovi casi registrati, ben 970 riguardano pazienti con sintomi gravi per cui si è reso necessario il ricovero in unità di terapia intensiva. Nella capitale Tokyo, dove il numero dei ricoveri è stato di 1592, il sistema sanitario è vicino al collasso, con il quasi 100% dei posti disponibili già occupati. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) TOKYO – Gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle autorità sanitarie relativi a ieri confermano la tendenza al rialzo dei contagi in tutto il Giappone. Degli oltre 5.700 nuovi casi registrati, ben 970 riguardano pazienti con sintomi gravi per cui si è reso necessario il ricovero in unità di terapia intensiva. Nella capitale Tokyo, dove il numero dei ricoveri è stato di 1592, il sistema sanitario è vicino al collasso, con il quasi 100% dei posti disponibili già occupati.

