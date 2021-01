Seconda casa, si può andare anche fuori regione. Ma se non la hai sei murato vivo: addio amici, la follia dell'ultimo dpcm (Di sabato 16 gennaio 2021) Leggendo il nuovo dpcm si scopre che, se non possiedi una Seconda casa, sei ufficialmente murato vivo nella tua prima abitazione. Già, perché nell'ultimo testo varato dal governo per il contenimento dell'emergenza coronavirus, nero su bianco, si riporta che è possibile raggiungere le seconde case anche se fuori dalla propria regione. Una netta apertura rispetto a tutti i precedenti. Ma il controsenso emerge nel parallelo con un'altra misura: possibile andare a trovare parenti e amici? Se ci si trova in una regione gialla, lo si può fare con le restrizioni precedenti: una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Leggendo il nuovosi scopre che, se non possiedi una, sei ufficialmentenella tua prima abitazione. Già, perché nell'testo varato dal governo per il contenimento'emergenza coronavirus, nero su bianco, si riporta che è possibile raggiungere le seconde casesedalla propria. Una netta apertura rispetto a tutti i precedenti. Ma il controsenso emerge nel parallelo con un'altra misura: possibilea trovare parenti e? Se ci si trova in unagialla, lo si può fare con le restrizioni precedenti: una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ...

elimir73 : RT @francyfra197979: Cerco marito con seconda casa a Ibiza. Astenersi poveri. - manuelamimosa : Spiegatemi, in parole povere, il danno in termini di ordine e salute di spostarsi da soli e rispettando ogni regola… - smilypapiking : RT @WhitesPhD: Qualcuno mi spiega il divieto di raggiungere una seconda casa, nella stessa regione e all’interno dello stesso nucleo famigl… - PalaDanyela83 : @CapitanoNemo @IlMici8 ?? qui in UK non siamo nemmeno vicino al picco della seconda ondata, hanno detto ?? io sono po… - Valerie___99 : RT @WhitesPhD: Qualcuno mi spiega il divieto di raggiungere una seconda casa, nella stessa regione e all’interno dello stesso nucleo famigl… -