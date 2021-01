Nas sequestrano 800 dosi vaccino Moderna Guasto frigo ospedale Forlì | errore umano?

(Di sabato 16 gennaio 2021) Avviate le indagini per ricostruire la dinamica che ha provocato il danno. Tiziano Carradori, dg di Ausl Romagna: "Chi ha sbagliato pagherà per questo"

_Carabinieri_ : #Carabinieri #Nas di Roma e Firenze, con il supporto del Nucleo CC @Aifa_ufficiale e in collaborazione con la Poliz… - news_forlicesen : Perse 800 dosi di vaccino Moderna stoccate a Forlì: i Carabinieri del Nas sequestrano il congelatore - infoitsalute : Perse 800 dosi di vaccino Moderna stoccate a Forlì: i Carabinieri del Nas sequestrano il congelatore - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Trapani. I Nas sequestrano 24 tonnellate di prodotti alimentari importati dalla Cina - aranciaverde : RT @RosannaMarani: Trapani. I Nas sequestrano 24 tonnellate di prodotti alimentari importati dalla Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Nas sequestrano

Il malfunzionamento del congelatore ha fatto deperire 800 dosi del vaccino di Moderna: la Procura ha aperto un fascicolo, sopralluogo dei Nas in ospedale. Ecco cosa sta accadendo ...I carabinieri del Nas di Forlì indagano su 800 dosi di vaccino Moderna andate perse per un guasto al congelatore in cui erano stoccate, all'ospedale Morgagni Pierantoni. A segnalarlo è stata l'Ausl Ro ...