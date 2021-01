Locali aperti la sera per protesta. Sanzionati dalla Polizia (Di sabato 16 gennaio 2021) Hanno tenuto aperto il loro locale oltre l’orario consentito dalle misure anti covid. Per questo motivo quattro esercizi sono stati Sanzionati ieri sera a Trieste dalla Polizia, nell’ambito di un monitoraggio dell’iniziativa #Io apro 1501#, che invitava esercenti e ristoratori a mantenere aperte le attività anche oltre i limiti di orario consentiti dalle disposizioni, come segnale di protesta. Per due di questi Locali è scattata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività. Inoltre, sono stati identificati in totale circa 50 clienti e la gran parte è stata sanzionata.Ieri è stata controllata in tutto una quarantina di Locali in provincia di Trieste da parte di tutte le forze dell’ordine.In un locale, la Polizia ha contestato la presenza ... Leggi su udine20 (Di sabato 16 gennaio 2021) Hanno tenuto aperto il loro locale oltre l’orario consentito dalle misure anti covid. Per questo motivo quattro esercizi sono statiieria Trieste, nell’ambito di un monitoraggio dell’iniziativa #Io apro 1501#, che invitava esercenti e ristoratori a mantenere aperte le attività anche oltre i limiti di orario consentiti dalle disposizioni, come segnale di. Per due di questiè scattata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività. Inoltre, sono stati identificati in totale circa 50 clienti e la gran parte è stata sanzionata.Ieri è stata controllata in tutto una quarantina diin provincia di Trieste da parte di tutte le forze dell’ordine.In un locale, laha contestato la presenza ...

Hanno tenuto aperto il loro locale oltre l’orario consentito dalle misure anti covid. Per questo motivo quattro esercizi sono stati sanzionati ...

Alcuni bar e ristoranti della Valle d'Aosta hanno aderito a #ioapro1501. AOSTA. Locali aperti in violazione dei Dpcm per contestare le chiusure forzate, le difficoltà economiche ...

Hanno tenuto aperto il loro locale oltre l’orario consentito dalle misure anti covid. Per questo motivo quattro esercizi sono stati sanzionati ...Alcuni bar e ristoranti della Valle d'Aosta hanno aderito a #ioapro1501. AOSTA. Locali aperti in violazione dei Dpcm per contestare le chiusure forzate, le difficoltà economiche ...