Tommaso Zorzi scopre una cosa nella casa e crolla al GFVip: Non è possibile (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è rimasto strabiliato nello scoprire cosa ha in serbo per i concorrenti il GF Vip. Lo shock è palpabile nella casa. I concorrenti del “Grande Fratello Vip” hanno pensato finora che il loro percorso nella casa si sarebbe concluso l’8 febbraio, ma grazie a Tommaso Zorzi hanno compreso che il loro destino potrebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 15 gennaio 2021)è rimasto strabiliato nello scoprireha in serbo per i concorrenti il GF Vip. Lo shock è palpabile. I concorrenti del “Grande Fratello Vip” hanno pensato finora che il loro percorsosi sarebbe concluso l’8 febbraio, ma grazie ahanno compreso che il loro destino potrebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

diegopasqqq : RT @anailime01: Tommaso Zorzi cosa non sei??? #tzvip - AAndreafusco1 : RT @leggoit: Grande Fratello Vip, reality prolungato fino a fine febbraio: Tommaso Zorzi reagisce male - EssereUmano12 : RT @shesmyqueenelsa: “Tommaso Zorzi è il protetto del programma” Tommaso ha fatto 3 settimane di mononucleosi senza che gli abbassassero le… - rakeitooop : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli #maratonacrisi #1BWatermelonSugar tommaso zorzi stefan… - zazoomblog : Il GF Vip non finisce l’8 febbraio: Tommaso Zorzi lo scopre ed entra in crisi – VIDEO - #finisce #febbraio:… -