Poliziotti maiali? Gianna Nannini non si scusa: "Contro gli abusi è giusto protestare" (video) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non si arresta la polemica sul video della canzone di Gianna Nannini 'L'aria sta finendo' in cui i Poliziotti vengono raffigurati una volta come maiali che picchiano una persona di colore, con evidente richiamo al caso americano di George Floyd, e l'altra come maiali nell'uniforme del reparto mobile. I sindacati di polizia, ieri, hanno espresso durissime proteste, ma la cantante italiana, oggi, non si è scusata, anzi, ha rilanciato sull'importanza di denunciare… Gianna Nannini e i Poliziotti maiali "Non posso credere che una canzone d'amore come 'L'aria sta finendo' scateni tutto questo odio. La musica ha i suoi messaggi e così i video che li rappresentano. L"Arte' è uno ...

