Le peggiori colazioni mattutine per la linea

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La colazione è il pasto più importante della giornata. Alzi la mano chi è cresciuto con questo mantra? Tutti o quasi, abbiamo dato per scontata questa affermazione senza sapere che fosse una frase ideata ad hoc nel 1917 per promuovere una nota marca di cereali. Luoghi comuni a parte, certa è l’importanza di iniziare la giornata con l’energia giusta, perché a differenza di quanto credono molti, saltare (o quasi) la colazione non fa dimagrire, anzi.