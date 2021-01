Final Fantasy XIV | la diretta streaming di febbraio è stata posticipata causa Coronavirus

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 15 gennaio 2021) A novembre dello scorso anno Square Enix aveva pubblicato un annuncio riguardante un evento dedicato aXIV fissato per il 5 e 6. Ebbene, ora questo evento è stato annullatoed una nuova data deve ancora essere annunciata. Square Enix ha pubblicato una dichiarazione sul sito ufficiale giapponese del gioco per confermare che l'evento programmato di 14 ore, che avrebbe dovuto svolgersi a, si sarebbe svolto in una data successiva. L'annuncio arriva 24 ore dopo che gli Universal Studios Japan hanno annullato l'inaugurazione del Super Nintendo World. Anche un'installazione artistica diXIV, che avrebbe dovuto essere aperta l'8 gennaio, ècancellata a...