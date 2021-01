Chievo-Virtus Entella: le formazioni ufficiali (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alle 19.00 in campo la Serie B con l’anticipo tra Chievo Verona e Virtus Entella. Queste le formazioni ufficiali: Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Margiotta, Obi, Viviani, Ciciretti; De Luca, Garritano. Allenatore: Aglietti. Virtus Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Poli, Chiosa, Pavic; Settembrini, Brescianini, Koutsoupias; Schenetti; De Luca, Mancosu. Allenatore: Vivarini. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alle 19.00 in campo la Serie B con l’anticipo traVerona e. Queste leVerona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Margiotta, Obi, Viviani, Ciciretti; De Luca, Garritano. Allenatore: Aglietti.(4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Poli, Chiosa, Pavic; Settembrini, Brescianini, Koutsoupias; Schenetti; De Luca, Mancosu. Allenatore: Vivarini. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

