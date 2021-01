Nuovo dpcm 16 gennaio | bozza | misure per scuola | bar | sci

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Studenti delle scuole superiori in aula dal 18per i bar con ulteriore stretta, impianti di sci chiusi, riapertura condizionate dei musei. Sono alcuni dei punti inseriti nelladelche dovrebbe entrare in vigore il 16e che sarà valido fino al 5 marzo. Leindicate nelche il premier Giuseppe Conte si appresta a firmare comprendono lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 15 febbraio, approvato con il decreto di ieri. Gli studenti di licei e scuole superiori torneranno sui banchi dal 18, in presenza al 50%, fino al 75%. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge infatti nelladelsottoposta alle Regioni – ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - Agenzia_Ansa : Bozza nuovo #Dpcm impianti sci chiusi fino al 15 febbraio. Il divieto asporto peri bar sarà dalle 18. In arrivo una… - infoitinterno : Nuovo Dpcm, dalle visite ai parenti all'asporto: ecco cosa si potrà fare dal 16 gennaio - vchiara_ : Ma il nuovo dpcm entra in vigore da domani o dal 17? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm

Bar, ristoranti, musei, cinema, teatri, piscine e palestre: ecco cosa sarà consentito fare e cosa no a seconda del colore della propria regione. Emilia Romagna, Marche e Veneto saranno in zona arancio ...Nel frattempo sono in corso le valutazioni per le nuove misure adottate dal prossimo Dpcm. Previste strette per le regioni con un alto tasso di contagio e l’istituzione di una nuova zona bianca. Nel ...