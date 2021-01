Diletta Leotta e Ibrahivomic beccati: “Hanno passato tutta la notte insieme”, lo scoop (Di giovedì 14 gennaio 2021) Diletta Leotta negli ultimi giorni è finita nel mirino del gossip per la sua nuova frequentazione con Can Yaman. Tra l’attore turco e la giornalista sportiva sembra, infatti, sia nata una bella intesa, secondo quanto dimostrano le foto scattate dal settimanale Chi. Ma nelle ultime ore è stato lanciato un nuovo scoop che metterebbe in … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 14 gennaio 2021)negli ultimi giorni è finita nel mirino del gossip per la sua nuova frequentazione con Can Yaman. Tra l’attore turco e la giornalista sportiva sembra, infatti, sia nata una bella intesa, secondo quanto dimostrano le foto scattate dal settimanale Chi. Ma nelle ultime ore è stato lanciato un nuovoche metterebbe in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto #dilettaleottamatteomammì - Notiziedi_it : Can Yaman e Diletta Leotta ‘innamorati pazzi’: ecco la prima coppia del 2021 - Notiziedi_it : Diletta Leotta e Can Yaman, spunta il gossip scoppiettante del 2021 - albertoni_laura : @rtl1025 Ho trovato di cattivo gusto dare della ragazza facile a diletta Leotta in diretta nazionale citando anche… -