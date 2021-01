Conte non si rassegna ad andarsene da Palazzo Chigi, e lavora al prossimo Dpcm (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine, la crisi di Governo si è aperta ufficialmente. Il Premier Conte, furioso nei confronti di Matteo Renzi, lavora adesso ad un piano che possa dargli l’opportunità di restare a Palazzo Chigi. Aveva tentato un ultimo, disperato tentativo di ricomposizione. Dopo le polemiche, le liti, le accuse incrociate e dopo quella sorta di ultimatum L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine, la crisi di Governo si è aperta ufficialmente. Il Premier, furioso nei confronti di Matteo Renzi,adesso ad un piano che possa dargli l’opportunità di restare a. Aveva tentato un ultimo, disperato tentativo di ricomposizione. Dopo le polemiche, le liti, le accuse incrociate e dopo quella sorta di ultimatum L'articolo proviene da Leggilo.org.

