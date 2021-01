Ufficiale: Ardemagni passa alla Reggiana (Di martedì 12 gennaio 2021) È Matteo Ardemagni il rinforzo per il reparto offensivo della Reggiana. La società granata, con una nota Ufficiale, ha fatto sapere di aver acquisito, a titolo di prestito fino al 30 Giugno 2021 dal Frosinone, le prestazioni sportive dell’attaccante classe ’87 che vanta oltre 300 presenze nel campionato di Serie B. Ardemagni vestirà la maglia numero 99. Queste le prime parole dell’attaccante: «Ringrazio la società e il direttore Doriano Tosi, che mi ha voluto fortemente. Sono molto felice di essere qui dopo un anno difficile a Frosinone. Ho grande voglia di riscatto e arrivo a Reggio Emilia con grande umiltà per dare il mio contributo nel raggiungere la salvezza. Porterò la mia esperienza nella categoria al servizio della squadra». L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) È Matteoil rinforzo per il reparto offensivo della. La società granata, con una nota, ha fatto sapere di aver acquisito, a titolo di prestito fino al 30 Giugno 2021 dal Frosinone, le prestazioni sportive dell’attaccante classe ’87 che vanta oltre 300 presenze nel campionato di Serie B.vestirà la maglia numero 99. Queste le prime parole dell’attaccante: «Ringrazio la società e il direttore Doriano Tosi, che mi ha voluto fortemente. Sono molto felice di essere qui dopo un anno difficile a Frosinone. Ho grande voglia di riscatto e arrivo a Reggio Emilia con grande umiltà per dare il mio contributo nel raggiungere la salvezza. Porterò la mia esperienza nella categoria al servizio della squadra». L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

