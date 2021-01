Tutti i numeri dei vaccini in Europa: ecco perché alcuni Paesi sono più efficienti di altri (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Italia costretta a stare al passo della Germania, anche per quanto riguarda la vaccinazione? Nell’ultima settimana, non sembra, dato che ha fatto quasi il doppio dei vaccini dei tedeschi, e momento è al secondo posto nell’Ue (dopo la Danimarca) per numero di vaccini somministrati ogni 100 persone, nonché nella top-10 mondiale tra i Paesi con più di 10 milioni di abitanti con 412.619 dosi somministrate, lo 0,68 per cento, secondo le statistiche di Our World in Data. Ma quali strategie stanno funzionando e quali invece no? ecco qualche dato utile. Le dosi di vaccino somministrate Ripercorriamo un attimo le tappe fondamentali. L’8 dicembre, il primo vaccino è stato somministrato nel Regno Unito. L’Unione europea ha quindi preso il via il 27 dicembre, con il V-Day. E, secondo i dati di Politico, la vaccinazione di massa ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Italia costretta a stare al passo della Germania, anche per quanto riguarda la vaccinazione? Nell’ultima settimana, non sembra, dato che ha fatto quasi il doppio deidei tedeschi, e momento è al secondo posto nell’Ue (dopo la Danimarca) per numero disomministrati ogni 100 persone, nonché nella top-10 mondiale tra icon più di 10 milioni di abitanti con 412.619 dosi somministrate, lo 0,68 per cento, secondo le statistiche di Our World in Data. Ma quali strategie stanno funzionando e quali invece no?qualche dato utile. Le dosi di vaccino somministrate Ripercorriamo un attimo le tappe fondamentali. L’8 dicembre, il primo vaccino è stato somministrato nel Regno Unito. L’Unione europea ha quindi preso il via il 27 dicembre, con il V-Day. E, secondo i dati di Politico, la vaccinazione di massa ...

acmilan : ?? We scored 2 again, the streak ended but the records haven't ?? - borghi_claudio : @mauri1brescia Io guardo i numeri. Gli inglesi hanno scelto di chiudere molto e di pagare bene tutti. Non mi pare f… - you_trend : ?? #Coronavirus: sono oltre le 400 mila dosi di #vaccino somministrate nel nostro Paese ?? Il punto sulla campagna… - ilcirotano : Vittorie, scontri diretti e... Tutti i numeri che rilanciano la Juve nella corsa scudetto - - matteo_1093 : @frustametafora 1) Lo fanno ormai tutti 2) Aprono e chiudono da un anno senza risultati e inventandosi regole e par… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti numeri Vittorie, scontri diretti e... Tutti i numeri che rilanciano la Juve nella corsa scudetto La Gazzetta dello Sport Vittorie, scontri diretti e... Tutti i numeri che rilanciano la Juve nella corsa scudetto

Dopo la pausa natalizia i bianconeri hanno collezionato tre successi di fila con un attacco micidiale nel finale di partita. E festeggiano sui social: “Bravi a lottare, ora la Coppa Italia” ...

Lotto, superenalotto e million day: i numeri te li offre Andrea Zenga

Perché non provi un bacio fortunato per vincere il montepremi a cui tanto ambisci? Andrea Zenga potrebbe fare al caso tuo.

Dopo la pausa natalizia i bianconeri hanno collezionato tre successi di fila con un attacco micidiale nel finale di partita. E festeggiano sui social: “Bravi a lottare, ora la Coppa Italia” ...Perché non provi un bacio fortunato per vincere il montepremi a cui tanto ambisci? Andrea Zenga potrebbe fare al caso tuo.