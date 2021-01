Merkel: la censura a Trump è un problema, non spetta a Twitter dare o togliere la parola (Di lunedì 11 gennaio 2021) Angela Merkel considera problematico il blocco dell’account Twitter del presidente americano Donald Trump. Gli operatori dei social network – ha dichiarato oggi Steffen Seibert, portavoce dell’esecutivo tedesco – hanno la responsabilità di garantire che la comunicazione politica non sia avvelenata dall’odio e dall’istigazione alla violenza. Merkel: solo il legislatore può limitare la libertà d’espressione La libertà di espressione, in quanto diritto fondamentale di significato basilare, può tuttavia essere limitata solo dal legislatore. Ecco perché la cancelliera Angela Merkel ritiene “problematico” che l’account del presidente Usa sia stato definitivamente chiuso. “È giusto che lo Stato, il legislatore, definisca un quadro per questo”, ha aggiunto Seibert parlando ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Angelaconsideratico il blocco dell’accountdel presidente americano Donald. Gli operatori dei social network – ha dichiarato oggi Steffen Seibert, portavoce dell’esecutivo tedesco – hanno la responsabilità di garantire che la comunicazione politica non sia avvelenata dall’odio e dall’istigazione alla violenza.: solo il legislatore può limitare la libertà d’espressione La libertà di espressione, in quanto diritto fondamentale di significato basilare, può tuttavia essere limitata solo dal legislatore. Ecco perché la cancelliera Angelaritiene “tico” che l’account del presidente Usa sia stato definitivamente chiuso. “È giusto che lo Stato, il legislatore, definisca un quadro per questo”, ha aggiunto Seibert parlando ...

