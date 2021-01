LaMelo Ball, tripla doppia record A 19 anni il più giovane di sempre (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una partita da record che lo mette nella storia della Nba. LaMelo Ball, 19 anni , è il più giovane di tutti i tempi ad aver firmato una tripla doppia. Il fratello più giovane di Lonzo e LiAngelo, nel ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una partita dache lo mette nella storia della Nba., 19, è il piùdi tutti i tempi ad aver firmato una. Il fratello piùdi Lonzo e LiAngelo, nel ...

fra_sempru : @Montraa_ Eh sì, fisico, tocco, ball-handling, potenziale al tiro ed efficienza nettamente superiore a quella di La… - infoitsport : NBA, c'è un giocatore di Charlotte in testa alla Top10 ma non è LaMelo Ball. VIDEO - ceccarowlee : Il prossimo che mi scrive per la tripla doppia di Lamelo Ball lo blocco. - AndBand7 : LaMelo sta dimostrando istinti e voglia in dif, ma rischia molto sulle linee di passaggio (parte del perché abbia c… - pierfrancesc1 : Grande aspettative per LaMelo Ball! Nella scorsa partita ha dimostrato il suo valore realizzando una tripla doppia. -

Ultime Notizie dalla rete : LaMelo Ball NBA, un record per LaMelo Ball: il più giovane di sempre in tripla doppia. CLASSIFICA Sky Sport LaMelo Ball, tripla doppia record A 19 anni il più giovane di sempre

Una partita da record che lo mette nella storia della Nba. LaMelo Ball, 19 anni (nella foto, nato il 22 agosto 2001), è il più giovane di tutti i tempi ad aver firmato una tripla doppia. Il fratello p ...

NBA, c'è un giocatore di Charlotte in testa alla Top10 ma non è LaMelo Ball. VIDEO

Il giovane rookie di Charlotte LaMelo Ball si prende i titoli in virtù della tripla doppia contro Miami e appare al n°10 della classifica delle giocate della notte. Tutto il meglio della nottata NBA i ...

Una partita da record che lo mette nella storia della Nba. LaMelo Ball, 19 anni (nella foto, nato il 22 agosto 2001), è il più giovane di tutti i tempi ad aver firmato una tripla doppia. Il fratello p ...Il giovane rookie di Charlotte LaMelo Ball si prende i titoli in virtù della tripla doppia contro Miami e appare al n°10 della classifica delle giocate della notte. Tutto il meglio della nottata NBA i ...