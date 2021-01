Incendio in uno stabile di Esino: due squadre di pompieri sedano il rogo (Di sabato 9 gennaio 2021) I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti con due partenze, una dalla centrale di Lecco e una dal distaccamento volontario di Bellano, per sedare un Incendio propagatosi in ... Leggi su leccotoday (Di sabato 9 gennaio 2021) I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti con due partenze, una dalla centrale di Lecco e una dal distaccamento volontario di Bellano, per sedare unpropagatosi in ...

Ginger_UgoQZ : RT @emergenzavvf: In fase di bonifica e messa in sicurezza l’intervento effettuato nella notte dai #vigilidelfuoco per l’#incendio sul tett… - sstoross : RT @emergenzavvf: In fase di bonifica e messa in sicurezza l’intervento effettuato nella notte dai #vigilidelfuoco per l’#incendio sul tett… - EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: In fase di bonifica e messa in sicurezza l’intervento effettuato nella notte dai #vigilidelfuoco per l’#incendio sul tett… - BeamaBeorg : RT @emergenzavvf: In fase di bonifica e messa in sicurezza l’intervento effettuato nella notte dai #vigilidelfuoco per l’#incendio sul tett… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: In fase di bonifica e messa in sicurezza l’intervento effettuato nella notte dai #vigilidelfuoco per l’#incendio sul tett… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio uno Incendio nella notte a Scarmagno, ferito uno dei residenti nella villetta La Stampa La squadra antincendi boschivi di Peveragno cerca nuovi volontari

Uno dei tanti post sul Gruppo facebook “Sei di Peveragno”» arriva dalla "Anti Incendi Boschivi", i cosiddetti AIB, che cercano volontari disposti ad entrare nel gruppo. Gli AIB, lo sottolineiamo, sono ...

Ospedale in fiamme, 10 neonati morti nel reparto di maternità: orrore in India

BHANDARA - Dieci neonati sono morti all'interno di un ospedale in fiamme dopo che un incendio ha devastato un reparto di maternità: è successo in ...

Uno dei tanti post sul Gruppo facebook “Sei di Peveragno”» arriva dalla "Anti Incendi Boschivi", i cosiddetti AIB, che cercano volontari disposti ad entrare nel gruppo. Gli AIB, lo sottolineiamo, sono ...BHANDARA - Dieci neonati sono morti all'interno di un ospedale in fiamme dopo che un incendio ha devastato un reparto di maternità: è successo in ...