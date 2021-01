Traffico Roma del 07-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla tangenziale un incidente altezza Salaria provoca incolonnamenti verso lo stadio a partire da Batteria Nomentana vicino Villa Torlonia incidente in via Francesco Redi avvenuto un incidente in via Labicana incidente sulla via Aurelia Antica all’altezza di via della Nocetta è un altro incidente lo abbiamo in via della Muratella nelle vicinanze dell’autostrada-fiumicino intanto tra Lungotevere Prati e Piazza Adriana disagio a seguito della chiusura del Bivio per via Crescenzio chiusa la via di Porta Furbae rallentamenti lavori sulla via Cristoforo Colombo all’altezza del laghetto dell’EUR abbiamointenso in direzione della Marconi a causa di lavori disagi sia sulla Flaminia C’è sulla Nomentana scendo da ...