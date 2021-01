Giulia Salemi: un vecchio video fa discutere “con Pierpaolo no, è l’ex di una mia amica” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Spunta sul web un vecchio video di Giulia Salemi in cui nega di volere una relazione con Pierpaolo, soprattutto perché la sua ex fidanzata, Ariadna, è una sua amica, è polemica sul web “falsa”, ecco cosa è successo Giulia Salemi ancora una volta al centro di una polemica, questa volta sembra averla combinata grossa, la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Spunta sul web undiin cui nega di volere una relazione con, soprattutto perché la sua ex fidanzata, Ariadna, è una sua, è polemica sul web “falsa”, ecco cosa è successoancora una volta al centro di una polemica, questa volta sembra averla combinata grossa, la L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - Ginevra_Styles_ : RT @danitrash77: I discorsi di Giulia Salemi sono più banali dei miei temi su cose serie alle elementari - fraadss : I primi piani su Giulia Salemi ?????? #tzvip - lebasitediGS : @gregoracia ma colleghiamoci ancora con le gregorelle che per portare avanti il loro fandom sanno parlare solo di giulia salemi ? - heyitsaweirdo : Giulia Salemi fai di me ciò che vuoi #Prelemi -