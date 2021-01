Cyberpunk 2077 ha già perso il 79% dei giocatori (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Foto: Cd Projekt Red)La misura delle grandi difficoltà di Cyberpunk 2077 diventa più chiara e oggettiva leggendo i dati che arrivano dalle piattaforme online, soprattutto dalla più importante di tutte ossia Steam: la stima della perdita di giocatori attivi è infatti molto alta, ben il 79% in meno rispetto al picco registrato in corrispondenza al lancio da parte degli sviluppatori di Cd Prokekt Red. Il dato riguarda peraltro i giocatori da pc, piattaforma che, rispetto alle old gen come Ps4 e Xbox One, aveva denunciato molti meno problemi di stabilità. Come illustrato dai grafici di githyp.com, nella prima settimana del debutto di Cyberpunk 2077 tra il 7 e il 14 dicembre erano presenti oltre un milione di utenti collegati simultaneamente al giorno. Ma appena un mese dopo si è già scesi ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Foto: Cd Projekt Red)La misura delle grandi difficoltà didiventa più chiara e oggettiva leggendo i dati che arrivano dalle piattaforme online, soprattutto dalla più importante di tutte ossia Steam: la stima della perdita diattivi è infatti molto alta, ben il 79% in meno rispetto al picco registrato in corrispondenza al lancio da parte degli sviluppatori di Cd Prokekt Red. Il dato riguarda peraltro ida pc, piattaforma che, rispetto alle old gen come Ps4 e Xbox One, aveva denunciato molti meno problemi di stabilità. Come illustrato dai grafici di githyp.com, nella prima settimana del debutto ditra il 7 e il 14 dicembre erano presenti oltre un milione di utenti collegati simultaneamente al giorno. Ma appena un mese dopo si è già scesi ...

