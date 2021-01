Mr Bean va in pensione, dopo 31 anni Rowan Atkinson si dice stanco e spiega perché (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche mugugno, comportamenti buffi e continui ribaltamenti di ruolo. Mr Bean, l’amato personaggio immaginario interpretato da Rowan Atkinson, va in pensione. Ad annunciarlo, pare di capire, è stato lo stesso attore britannico, che ai media inglesi avrebbe riferito di essere stanco del politicamente corretto e di non divertirsi più nel dare spazio all’antipatico per definizione più popolare del mondo. Mr Bean va in pensione, Rowan Atkinson si dice stanco e spiega perché Oggi Rowan Atkinson compie 66 anni d’età, ma i fan del “suo” Mr Bean non possono troppo festeggiare. L’attore ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche mugugno, comportamenti buffi e continui ribaltamenti di ruolo. Mr, l’amato personaggio immaginario interpretato da, va in. Ad annunciarlo, pare di capire, è stato lo stesso attore britco, che ai media inglesi avrebbe riferito di esseredel politicamente corretto e di non divertirsi più nel dare spazio all’antipatico per definizione più popolare del mondo. Mrva insiOggicompie 66d’età, ma i fan del “suo” Mrnon possono troppo festeggiare. L’attore ...

Corriere : Mr Bean saluta e va in pensione: «Far ridere è diventato difficile» - Corriere : Mr Bean saluta e va in pensione: «Far ridere è diventato difficile» - SkyTG24 : Mr Bean va in pensione, Atkinson: “Non mi diverte più interpretarlo” - cosesingolari : RT @Masssimilianoo: Mr. Bean saluta e va in pensione: è stanco del politicamente corretto, 'è come vivere nel medioevo'. -