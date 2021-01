L'arcipelago di Palau, nell'Oceano Pacifico, è uno dei pochi luoghi sulla Terra covid free (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A gennaio, quando il virus ha iniziato a diffondersi in Asia e nel Pacifico, Palau è stata tra le prime a implementare controlli più severi alle frontiere: i confini sono stati chiusi a marzo e ad ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A gennaio, quando il virus ha iniziato a diffondersi in Asia e nelè stata tra le prime a implementare controlli più severi alle frontiere: i confini sono stati chiusi a marzo e ad ...

L'arcipelago di Palau, nell'Oceano Pacifico, è uno dei pochi luoghi sulla Terra covid free

Con zero casi di Covid-19 l’arcipelago di Palau, nell’Oceano Pacifico, è uno dei pochi luoghi sulla Terra risparmiati dalla pandemia.

Con zero casi di Covid-19 l’arcipelago di Palau, nell’Oceano Pacifico, è uno dei pochi luoghi sulla Terra risparmiati dalla pandemia.Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di martedì 5 gennaio 2021. Oggi in Veneto 3.151 contagi e 175 morti, in Alto Adige 555 casi, 458 nelle Marche. Il Cons ...