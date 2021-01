Mamma e figlio restano intrappolati per la neve, salvati dai Vigili del Fuoco (VIDEO) (Di martedì 5 gennaio 2021) Le intense precipitazioni che si stanno abbattendo sul Lazio negli ultimi giorni hanno provocato numerosi danni e disagi a tutta la popolazione. La neve non si è fatta attendere, ricoprendo di bianco la provincia della Capitale. Tuttavia molte persone sono rimaste bloccate e in situazioni di pericolo a causa di queste intense nevicate. E’ il caso di Mamma e figlio che, a Campo Staffi, in provincia di Frosinone, hanno dovuto richiedere l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Roma poiché rimasti pericolosamente intrappolati nella propria abitazione. Il VIDEO del salvataggio è spettacolare e sottolinea l’impegno costante dei Vigili del Fuoco che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza di tutta la popolazione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) Le intense precipitazioni che si stanno abbattendo sul Lazio negli ultimi giorni hanno provocato numerosi danni e disagi a tutta la popolazione. Lanon si è fatta attendere, ricoprendo di bianco la provincia della Capitale. Tuttavia molte persone sono rimaste bloccate e in situazioni di pericolo a causa di queste intense nevicate. E’ il caso diche, a Campo Staffi, in provincia di Frosinone, hanno dovuto richiedere l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Roma poiché rimasti pericolosamentenella propria abitazione. Ildel salvataggio è spettacolare e sottolinea l’impegno costante deidelche ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza di tutta la popolazione. su Il Corriere della Città.

