Monza, Boateng: “Balotelli voleva giocare nonostante il fastidio muscolare” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Il Lecce è una squadra forte e lo sappiamo bene, abbiamo fatto una buona gara come loro del resto. Il pari è il risultato giusto per questa gara, eravamo stanchi e non volevamo sbagliare”. Queste le dichiarazioni di Kevin Prince Boateng dopo lo 0-0 tra il Lecce e il Monza nel match della diciassettesima giornata di Serie B 2020/2021. E sulle condizioni di Balotelli, costretto al forfait a causa di un fastidio muscolare: “È arrivato con grande voglia, voleva giocare a tutti i costi oggi anche se sentiva un po’ di fastidio. Ora con la pausa può rimettersi in forma e darci una mano alla ripresa”. E infine sul tema razzismo: “La situazione rispetto a 8 anni fa non è cambiata, forse è anche peggio per questo sono qua a lottare, è triste se ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Il Lecce è una squadra forte e lo sappiamo bene, abbiamo fatto una buona gara come loro del resto. Il pari è il risultato giusto per questa gara, eravamo stanchi e nonmo sbagliare”. Queste le dichiarazioni di Kevin Princedopo lo 0-0 tra il Lecce e ilnel match della diciassettesima giornata di Serie B 2020/2021. E sulle condizioni di, costretto al forfait a causa di un: “È arrivato con grande voglia,a tutti i costi oggi anche se sentiva un po’ di. Ora con la pausa può rimettersi in forma e darci una mano alla ripresa”. E infine sul tema razzismo: “La situazione rispetto a 8 anni fa non è cambiata, forse è anche peggio per questo sono qua a lottare, è triste se ...

