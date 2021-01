Udinese, Marino: “De Paul? I pozzo non mollano i top player a gennaio” (Di domenica 3 gennaio 2021) Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese ha parlato ai microfoni di DAZN di Rodrigo De Paul tranquillizzando i tifosi friulani: “I pozzo non mollano mai i top player a gennaio. Non posso che confermare andrà via probabilmente se avrà le giuste richieste nell’estate prossima”. Ha detto Marino. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Pierpaolo, direttore generale dell’ha parlato ai microfoni di DAZN di Rodrigo Detranquillizzando i tifosi friulani: “Inonmai i top. Non posso che confermare andrà via probabilmente se avrà le giuste richieste nell’estate prossima”. Ha detto. SportFace.

