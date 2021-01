Harry e Meghan, su Spotify il loro nuovo poadcast: puntata speciale con Archie (Di venerdì 1 gennaio 2021) Prima puntata del nuovo poadcast su Spotify del principe Harry e della duchessa Meghan con l’aiuto del loro piccolo Archie: fan entusiasti. È partito il poadcast del principe Harry e della consorte Meghan Markle creato in collaborazione con Spotify, che ha già ottenuto grande successo e risonanza mediatica. Nella prima puntata, con loro c’era un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Primadelsudel principee della duchessacon l’aiuto delpiccolo: fan entusiasti. È partito ildel principee della consorteMarkle creato in collaborazione con, che ha già ottenuto grande successo e risonanza mediatica. Nella prima, conc’era un L'articolo proviene da Leggilo.org.

HuffPostItalia : Auguri animalisti per Harry e Meghan, in cartolina col piccolo Archie - wishfulssinful : Chissà come avranno passato il capodanno Harry & Meghan - infoitcultura : È uscito il primo podcast del principe Harry e Meghan Markle - infoitcultura : Gli affari di Meghan Markle e Harry proseguono a gonfie vele: contratti da 200 milioni di dollari - infoitcultura : La prima puntata del podcast di Harry e Meghan -