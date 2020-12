Premio Tenco 2020 | la scaletta e gli ospiti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Questa sera, lunedì 28 dicembre, alle 23:30 su Rai3 vedremo le esibizioni sul palco dell’Ariston del. Vasco Rossi e Sting, per gli artisti, e Vincenzo Mollica come operatore culturale, sono i vincitori delIlviene assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Le tipologie delsono due: per cantautori e per operatori culturali. Quello che vedremo stasera in tv, per la prima vota, avrà come filo conduttore il racconto delle origini e delle radici dello storico Clube della Rassegna della canzone d’autore. ...