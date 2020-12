Le origini di Md e la spaccatura di oggi

Leggi su ilmanifesto

Della scissione tra Area e Md non ho capito granché ma temo che si sia riprodotto il solito contrasto tra l'ala politico-antagonista e quella istituzional-governista: mi si perdonino queste etichette approssimative che non vogliono intaccare in nessun modo l'onestà intellettuale dei protagonisti. Nulla di nuovo, comunque, sotto il cielo di una sinistra giudiziaria che non è mai stata omogenea ed anzi ha nel suo dna proprio questa sorda lotta, non troppo sotterranea, tra chi è preoccupato di promuovere più efficienza …