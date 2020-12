La blogger Zhang | i 10 fuggitivi e i 30 ricercati La repressione cinese di fine anno

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre il resto del Mondo è alle prese con il Covid e con le speranze riposte nel vaccino, la Cina aumenta la stretta repressiva, sia al suo interno che a Hong Kong. Le notizie di queste ore sono talmente numerose e significative in questo senso, da rendere necessaria la compilazione di una sorta di “aggiornamento” di. Quella che ha fatto più rumore è senz’altro la notizia della condanna a ben 4 anni di galera per la giornalista-Zhan: raccontò al mondo – e denunciò – l’epidemia a Wuhan e oggi un tribunale di Shanghai l’ha ritenuta colpevole di “diffusione di notizie false” e “turbamento della pace sociale”. Quasi contemporaneamente è arrivato l’annuncio ufficiale che un altro tribunale- questa volta a Shenzen, alle porte di Hong Kong – processerà ...

Nella Cina continentale e a Hong Kong, il regime è sempre più disinibito nella sua lotta a ogni forma di dissenso. Il caso della giornalista condannata per aver raccontato l'inferno di Wuhan ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 28 dicembre. Nelle ultime 24 ore 2.782 nuovi casi in Veneto, 181 in Toscana. Continuano in Italia e nell’Uni ...