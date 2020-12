Distribuzione dei vaccini anti Covid a Napoli, Triassi e Fabbrocini: Un errore non coinvolgere i Policlinici (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Sarebbe un bel segnale se nel prossimo futuro si desse maggiore centralità ai Policlinici universitari su un tema tanto importante quanto lo è quello della vaccinazione”. È l’opinione espressa da Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, e da Gabriella Fabbrocini, direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia a Napoli. Secondo Triassi non bisogna dimenticare l’importanza dei Policlinici universitari e afferma che “le nostre Aziende hanno e devono continuare a veder riconosciuto un ruolo centrale, perché formano i professionisti del futuro e coinvolgerli sul tema dei vaccini sarebbe stato molto importante anche per lanciare un segnale. Ieri quest’occasione non è stata sfruttata – conclude Triassi – ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Sarebbe un bel segnale se nel prossimo futuro si desse maggiore centralità aiuniversitari su un tema tanto importante quanto lo è quello della vaccinazione”. È l’opinione espressa da Maria, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, e da Gabriella, direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia a. Secondonon bisogna dimenticare l’importanza deiuniversitari e afferma che “le nostre Aziende hanno e devono continuare a veder riconosciuto un ruolo centrale, perché formano i professionisti del futuro e coinvolgerli sul tema deisarebbe stato molto importante anche per lanciare un segnale. Ieri quest’occasione non è stata sfruttata – conclude– ...

