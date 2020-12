Covid, in arrivo da Londra un centinaio di connazionali: pronti i test (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre atterreranno in Friuli Venezia Giulia oltre cento connazionali provenienti da Londra: saranno sottoposti al tampone rapido direttamente in aeroporto. Leon Neal/Getty ImagesNel pomeriggio di domenica 27 dicembre, verso le 16.30, atterrerà nello scalo di Ronchi dei legionari, in Friuli Venezia Giulia, un aereo Ryanair con un centinaio di connazionali provenienti da Londra. I voli in partenza dal Regno Unito verso l’Italia sono stati riattivati qualche giorno fa dall’ordinanza firmata dai ministri Roberto Speranza, Paola De Micheli e Luigi Di Maio. Negli ultimi giorni sono già atterrati in diverse città italiane alcuni voli provenienti da Londra con numerosi connazionali. Il timore è che con gli ultimi sbarchi possa diffondersi anche ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre atterreranno in Friuli Venezia Giulia oltre centoprovenienti da: saranno sottoposti al tampone rapido direttamente in aeroporto. Leon Neal/Getty ImagesNel pomeriggio di domenica 27 dicembre, verso le 16.30, atterrerà nello scalo di Ronchi dei legionari, in Friuli Venezia Giulia, un aereo Ryanair con undiprovenienti da. I voli in partenza dal Regno Unito verso l’Italia sono stati riattivati qualche giorno fa dall’ordinanza firmata dai ministri Roberto Speranza, Paola De Micheli e Luigi Di Maio. Negli ultimi giorni sono già atterrati in diverse città italiane alcuni voli provenienti dacon numerosi. Il timore è che con gli ultimi sbarchi possa diffondersi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivo Vaccino covid, l'arrivo allo Spallanzani Adnkronos Vaccino anticovid, ecco le prime fiale

Ecco le prime fiale del vaccino anti-Covid, prodotte dall’azienda farmaceutica Pfizer, arrivate a Roma.

