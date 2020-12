Inside di Playdead gratis su Epic Games Store

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 25 dicembre 2020)ha svelato che regalerà l'apprezzato e inquietantediper un periodo di tempo limitato.ha annunciato l'ultimo gioco gratuito tramite l'account Twitter delloesattamente come per gli altri giochi gratuiti. Potete ottenere il titolo gratuitamente ora, fino a quando non sarà sostituito con un altro regalo. Per accedere a, tutto ciò che dovete fare è seguire il link incluso nel tweet qui sotto e riscattare il titolo. Il gioco normalmente costa $ 20 su. Leggi altro...