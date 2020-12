Halo Infinite, parla 343 Industries: “cancellata la versione Xbox One? Niente affatto.” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un community manager di 343 Industries oggi ha smentito drasticamente i rumor sulla cancellaziOne della versiOne Xbox One di Halo Infinite Si sa, il mondo dell’informaziOne videoludica è un sottobosco insidioso pieno di trappole (leggasi pure tranquillamente “bufale” in questo caso), in cui le informazioni viaggiano alla velocità di un clic di mouse. Ecco dunque che spesso la veridicità di ciò che viene pubblicato viene poi confutata. É un po’ il caso della notizia circolata nel corso della giornata di ieri che parlava di una presunta cancellaziOne della versiOne Xbox One del chiacchieratissimo e controverso Halo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un community manager di 343oggi ha smentito drasticamente i rumor sulla cancellazidelladiSi sa, il mondo dell’informazivideoludica è un sottobosco insidioso pieno di trappole (leggasi pure tranquillamente “bufale” in questo caso), in cui le informazioni viaggiano alla velocità di un clic di mouse. Ecco dunque che spesso la veridicità di ciò che viene pubblicato viene poi confutata. É un po’ il caso della notizia circolata nel corso della giornata di ieri cheva di una presunta cancellazidelladel chiacchieratissimo e controverso...

