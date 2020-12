Virginia Raggi | chiesti 10 mesi di condanna per l’attuale sindaco di Roma

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il caso-Morra tiene banco in queste ore, spunta la richiesta da parte del Procuratore nei confronti della Sindaca di(Instagram)La città diè pronta a vivere un nuovo scossone istituzionale. Ancora nell’occhio del ciclone è la Sindaca, che nella giornata di oggi riceverà notizie riguardo il suo futuro legato ovviamente a quello della città. Sono dieci idi reclusionedal pg di, Emma D’Ortona, nell’ambito del processo di appello alla sindaca, accusata di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di. Una notizia che ...

virginiaraggi : Restituiamo a Roma il Mausoleo di Augusto in tutto il suo splendore. Oggi abbiamo presentato il grande intervento d… - CarloCalenda : Il @pdnetwork deve decidere cosa fare a Roma a prescindere dall’esito del processo a Virginia Raggi, alla quale per… - fattoquotidiano : Virginia Raggi, al processo d’Appello la procuratrice generale chiede 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma - Poccio_1 : RT @ElioLannutti: Raggi, oggi la sentenza sul caso Marra.?Pg chiede dieci mesi di reclusione. A prescindere dalla sentenza, Virginia deve a… - leniosca18 : RT @carlakak: Il Sistema delle Procure Piddine prova ad eliminare Virginia Raggi nel vergognoso silenzio dei vertici abusivi del M5S. Io m… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raggi

Fanpage.it

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Dieci mesi di reclusione per Virginia Raggi". E' la richiesta del Pg di Roma, Emma D'Ortona, nell'ambito del processo di appello alla sindaca della Capitale, accusata di falso ...Il procuratore generale del processo a Virginia Raggi, chiede una condanna di 10 mesi per falso in relazione alla nomina nel 2016 di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio ...