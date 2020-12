Raggi assolta in appello, la sindaca: “Tanti nel M5s abbiano la decenza di tacere, io lasciata sola” – Video (Di sabato 19 dicembre 2020) “Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio. Chi ha la coscienza a posto non si offenda per queste parole ma Tanti altri, almeno oggi, abbiano la decenza di tacere“. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo la sentenza di assoluzione sul caso Marra. “Questa è una mia vittoria, del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana – ha aggiunto – Credo che debbano riflettere in Tanti, anche e soprattutto, all’interno del M5s“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) “Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio. Chi ha la coscienza a posto non si offenda per queste parole maaltri, almeno oggi,ladi“. Lo ha detto ladi Roma, Virginia, dopo la sentenza di assoluzione sul caso Marra. “Questa è una mia vittoria, del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana – ha aggiunto – Credo che debbano riflettere in, anche e soprattutto, all’interno del M5s“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

