Manovra, arriva il kit digitalizzazione: smartphone in regalo con internet incluso (Di sabato 19 dicembre 2020) Sta per arrivare il ‘kit digitalizzazione’. “Per ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 20 mila euro annui, non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato dell’applicazione ‘Io’ e di abbonamento che consenta la consultazione online di due organi di stampa“. È quanto si legge in uno degli emendamenti riformulati alla Manovra, depositati in commissione bilancio. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare. La spesa massima è di 20 milioni di euro per l’anno 2021. LEGGI ANCHE –> Cassa integrazione fino a marzo, questa e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 dicembre 2020) Sta perre il ‘kit’. “Per ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 20 mila euro annui, non titolari di un contratto di connessionee di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato dell’applicazione ‘Io’ e di abbonamento che consenta la consultazione online di due organi di stampa“. È quanto si legge in uno degli emendamenti riformulati alla, depositati in commissione bilancio. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare. La spesa massima è di 20 milioni di euro per l’anno 2021. LEGGI ANCHE –> Cassa integrazione fino a marzo, questa e ...

PonytaEle : RT @Joker__Reloaded: FERMI TUTTI! Ennesima puttanata del governo in arrivo il 'kit di digitalizzazione': telefono in comodato d'uso, intern… - FrancescaLupo15 : RT @Joker__Reloaded: FERMI TUTTI! Ennesima puttanata del governo in arrivo il 'kit di digitalizzazione': telefono in comodato d'uso, intern… - GonnelliLuca : Sperpero ed elemosine. Arriva lo “smartphone di Stato”: in manovra cellulare gratis un anno - TruIeeIy : Ahahhahahahaha Presto nel #Matrix l'unico business possibile sarà creare un addictive app: Arriva lo “smartphone… - SoniaLaVera : RT @Joker__Reloaded: FERMI TUTTI! Ennesima puttanata del governo in arrivo il 'kit di digitalizzazione': telefono in comodato d'uso, intern… -