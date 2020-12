Vespa è per la linea dura: «Idranti contro i giovani che fanno assembramenti, ma aprite i ristoranti…» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Bruno Vespa chiede misure drastiche. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che Tira afferma: «Non vorrei essere nei panni del governo, perché in questo momento qualsiasi scelta fai sbagli. Io sono un aperturista rigoroso, nel senso che se chiudi i centri commerciali nel weekend crei caos davanti ai piccoli negozi, mentre in un centro commerciale con la security puoi regolare l’afflusso. Sono andato in una grande libreria di Milano: massimo 104 persone dentro. E tu le potevi contare». Vespa: «Chiudere i ristoranti che non rispettano le distanze» Il giornalista critica Conte per la chiusura di ristoranti, locali e negozi. Misure che stanno mettendo in ginocchio le attività produttive. «Ci sono ristoranti che non rispettano le distanze neanche all’aperto. Chiudeteli. Ma gli altri li tieni aperti. Al contrario della Germania dove danno il 75% qui questo non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Brunochiede misure drastiche. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che Tira afferma: «Non vorrei essere nei panni del governo, perché in questo momento qualsiasi scelta fai sbagli. Io sono un aperturista rigoroso, nel senso che se chiudi i centri commerciali nel weekend crei caos davanti ai piccoli negozi, mentre in un centro commerciale con la security puoi regolare l’afflusso. Sono andato in una grande libreria di Milano: massimo 104 persone dentro. E tu le potevi contare».: «Chiudere i ristoranti che non rispettano le distanze» Il giornalista critica Conte per la chiusura di ristoranti, locali e negozi. Misure che stanno mettendo in ginocchio le attività produttive. «Ci sono ristoranti che non rispettano le distanze neanche all’aperto. Chiudeteli. Ma gli altri li tieni aperti. Al contrario della Germania dove danno il 75% qui questo non ...

La7tv : #lariachetira Crisi di governo, @BrunoVespa: 'Alla fine ci sarà un rimpasto di governo e Renzi prenderà dei posti i… - Adnkronos : #BrunoVespa: 'Idranti per disperdere gli #assembramenti' - SecolodItalia1 : Vespa è per la linea dura: «Idranti contro i giovani che fanno assembramenti, ma aprite i ristoranti…»… - matteo_rivi : @Adnkronos Interessante, persone intente a passeggiare in via Montenapoleone o in via Condotti colpite da un getto… - Gingio5 : Chi fuma invece può farsi curare per il cancro ai polmoni? Chi ha il colesterolo alto e se magna panettoni interi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vespa per Tramissione primaria a denti dritti per Vespa by Polini Motori Moto.it Coronavirus: Vespa, 'fuori dagli ospedali i sanitari che rifiutano vaccino'

Allora io le ho detto che avrebbe dovuto mettersi in aspettativa per un anno. E lei ha fatto marcia indietro. Basta non farli più entrare in ospedale", ha aggiunto Vespa rivolgendosi a Bassetti.

Coronavirus, ricetta di Bruno Vespa: “Idranti contro chi non ha mascherina”

Emergenza Coronavirus, la ricetta di Bruno Vespa: "Idranti contro chi non ha mascherina, ma bisogna riaprire".

Allora io le ho detto che avrebbe dovuto mettersi in aspettativa per un anno. E lei ha fatto marcia indietro. Basta non farli più entrare in ospedale", ha aggiunto Vespa rivolgendosi a Bassetti.Emergenza Coronavirus, la ricetta di Bruno Vespa: "Idranti contro chi non ha mascherina, ma bisogna riaprire".