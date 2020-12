La "guerra" del 2020 fa 700mila vittime. Non accadeva dal 1944 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anna Muzio Blangiardo (Istat): stessi morti di un anno nel quale eravamo in pieno conflitto mondiale È una fotografia in bianco e nero, quasi un dagherrotipo quella della società italiana che emerge dal censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 e 2019 dell'Istat. Perché i residenti al 31 dicembre 2019 (pari a 59.641.488, per la precisione) sono sempre più anziani. Più della metà, il 53,5 per cento, ha più di 45 anni, nel 2011 gli Under 45 erano il 48,2 per cento. Si è alzata anche l'età media, passata da 43 a 45 anni. Oggi, come nel 1951, la regione più giovane è la Campania, con una media di 42 anni, la più anziana la Liguria, con 49 anni, ma l'età media si è alzata di 13-14 anni. In aumento anche i cosiddetti «grandi anziani»: gli ultra-85enni passano dal 2,8 al 3,7 per cento sul totale della popolazione ma l'incremento maggiore si registra nella ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anna Muzio Blangiardo (Istat): stessi morti di un anno nel quale eravamo in pieno conflitto mondiale È una fotografia in bianco e nero, quasi un dagherrotipo quella della società italiana che emerge dal censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 e 2019 dell'Istat. Perché i residenti al 31 dicembre 2019 (pari a 59.641.488, per la precisione) sono sempre più anziani. Più della metà, il 53,5 per cento, ha più di 45 anni, nel 2011 gli Under 45 erano il 48,2 per cento. Si è alzata anche l'età media, passata da 43 a 45 anni. Oggi, come nel 1951, la regione più giovane è la Campania, con una media di 42 anni, la più anziana la Liguria, con 49 anni, ma l'età media si è alzata di 13-14 anni. In aumento anche i cosiddetti «grandi anziani»: gli ultra-85enni passano dal 2,8 al 3,7 per cento sul totale della popolazione ma l'incremento maggiore si registra nella ...

