Inter, Paredes obiettivo numero uno per gennaio (Di martedì 15 dicembre 2020) Il mercato di gennaio è alle porte e l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Sarà certamente una sessione atipica, con poche operazioni possibili viste le difficoltà economiche del periodo. I piani nerazzurri saranno incentrati intanto a snellire la rosa da quelli che erano o che poi sono diventati esuberi. Tutto passa quindi dalle cessioni dei vari Nainggolan, Pinamonti ed Eriksen. Servono però, a detta di Conte degli innesti: una punta e un mediano. Tutti gli indizi portano ai nomi di Paredes e Gervinho. Paredes-Eriksen: destini incrociati L’utilizzo dal primo minuto di Eriksen contro il Cagliari non cambia certamente le carte in tavola. Il centrocampista danese resta in uscita (in prestito o definitivamente) dall’Inter, che spera di monetizzare dalla cessione dell’ex Tottenham. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Il mercato diè alle porte e l’non vuole farsi trovare impreparata. Sarà certamente una sessione atipica, con poche operazioni possibili viste le difficoltà economiche del periodo. I piani nerazzurri saranno incentrati intanto a snellire la rosa da quelli che erano o che poi sono diventati esuberi. Tutto passa quindi dalle cessioni dei vari Nainggolan, Pinamonti ed Eriksen. Servono però, a detta di Conte degli innesti: una punta e un mediano. Tutti gli indizi portano ai nomi die Gervinho.-Eriksen: destini incrociati L’utilizzo dal primo minuto di Eriksen contro il Cagliari non cambia certamente le carte in tavola. Il centrocampista danese resta in uscita (in prestito o definitivamente) dall’, che spera di monetizzare dalla cessione dell’ex Tottenham. ...

MCalcioNews : Calciomercato Inter: le due strade per arrivare a Paredes del PSG - fcin1908it : Paredes all'Inter era un affare fatto: ecco perché è saltato l'ultimo giorno di mercato - - fcin1908it : Mercato Inter, ecco l'obiettivo principale. Quarta punta ok, ma a un patto. Per Paredes 2 strade -… - tuttitalenti : #Eriksen non è riuscito a riscattare il suo percorso all’#Inter e potrebbe entrare in uno scambio con il #Psg di L… - Nerazzurrisiamo : -