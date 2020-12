Giuliano Sangiorgi consegna i prodotti donati a Save The Children (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Una giornata speciale per i bambini e i ragazzi di uno dei Punti Luce di Roma di Save the Children: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha visitato il centro che offre supporto ai bambini e alle famiglie del quartiere, dal sostegno allo studio ad attività sportive ed educative, per consegnare alcuni prodotti donati da Amazon.it e per incontrare i ragazzi, a cui ha regalato anche un’esibizione acustica live. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Una giornata speciale per i bambini e i ragazzi di uno dei Punti Luce di Roma di Save the Children: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha visitato il centro che offre supporto ai bambini e alle famiglie del quartiere, dal sostegno allo studio ad attività sportive ed educative, per consegnare alcuni prodotti donati da Amazon.it e per incontrare i ragazzi, a cui ha regalato anche un’esibizione acustica live.

AmazonNewsItaly : Giuliano Sangiorgi dei @Negramaro ha incontrato alcuni bambini e ragazzi di uno dei Punti Luce di @SaveChildrenIT a… - sabrynegramaro : RT @AmazonNewsItaly: Giuliano Sangiorgi dei @Negramaro ha incontrato alcuni bambini e ragazzi di uno dei Punti Luce di @SaveChildrenIT a Ro… - CaputoItalo : TEMPORARY STORE SINCE 2003 : Amazon con Giuliano Sangiorgi dei negramaro a sost... - susydigennaro : RT @napolimagazine: SOLIDARIETA' - Giuliano Sangiorgi dei Negramaro consegna prodotti donati a Save the Children da - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOLIDARIETA' - Giuliano Sangiorgi dei Negramaro consegna prodotti donati a Save the Children da -

