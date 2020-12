Di Maio | “Stop tasse nel 2021 per partite Iva e autonomi”

(Di martedì 15 dicembre 2020) Anno bianco fiscale per leIva: unsenzaè il progetto al quale sta lavorando il Governo, insieme alle forze di opposizione. Ad annunciare le novità in cantiere è il Ministro degli Esteri, Luigi Di, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Ridurre il peso dellema solo per coloro che hanno subito un calo del 33% del proprio fatturato durante il lockdown – quindi nei mesi di marzo, aprile e maggio – e con un reddito fino a 50mila euro all’anno. Quindi nienteper questa fascia di lavoratori – resterebbero esclusi coloro che il calo lo hanno avuto proprio in conseguenza del lockdown e quindi nei mesi successivi – con lo Stato a farsi carico dei contribuiti che dovranno versareiva. “È ...

Lo scandalo della Legion d'onore data da Macron al repressore egiziano non può mettere in secondo piano il fatto che su Regeni e Zaki Conte e Di Maio meritano la 'legion del disonore' per i solo silen ...Promessa importante per tutti i lavoratori autonomi e a partita iva. “Il 2021 anno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50mila euro l’anno e che hanno registrato un calo del 33% del pro ...