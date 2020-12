Raiola: “Haaland in Italia? Un suo passaggio in Serie A non è da escludere” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mino Raiola ha parlato del futuro del suo assistito Erling Haaland. L’agente del calciatore norvegese ha commentato, a margine della consegna del premio Golden Boy 2020, vinto dal centravanti del Borussia Dortmund, ha detto che “Haaland ha un grande futuro, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal campo. Lui è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lui lo farà. Haaland in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in Italia non sia da escludere”. Foto: Twitter Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Minoha parlato del futuro del suo assistito Erling Haaland. L’agente del calciatore norvegese ha commentato, a margine della consegna del premio Golden Boy 2020, vinto dal centravanti del Borussia Dortmund, ha detto cheha un grande futuro, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal campo. Lui è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lui lo farà. Haaland in? Non si sa mai. Penso che uninnon sia da. Foto: Twitter Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sport_Mediaset : Il #Milan va a fari spenti su #Haaland. Trattativa complicata ma c'è la regia di #Raiola. L'attaccante, ambito da m… - marcoconterio : ?????? Raiola su #Haaland: 'Un suo trasferimento in Italia? Non si sa mai. Non è da escludere' #BVB @TuttoMercatoWeb - sportli26181512 : Milan, sogno Haaland: regia di Raiola, e quelle chiamate con Hauge...: Il Milan pensa a Erling Braut Haaland. Come.… - lawxzss : RT @AndreaPropato: #Raiola su #Haaland: “Ha un grande futuro, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal camp… - yutomanga : RT @NicoSchira: Mino #Raiola show al Golden Boy: “#Haaland in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in #SerieA non sia da escludere… -