Profilassi efficace Ma niente obbligo Passate il Natale solo tra conviventi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesca Angeli Il direttore sanitario dello Spallanzani. "Avere a disposizione più di un siero è una ricchezza. Buona notizia la trasparenza sulle reazioni allergiche dei pazienti inglesi" Sì al vaccino ma no all'. Cautela durante le feste affinché la campagna vaccinale non debba partire con gli ospedali sotto pressione per una recrudescenza della curva epidemica. Il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma, esclude l'ipotesi che i medici siano restii alla vaccinazione e auspica una piena adesione volontaria anche da parte dei cittadini. Professor Vaia lei si vaccinerà? «Certamente. Dobbiamo condividere una certezza: quando arriverà il via libera dalle autorità regolatrici allora avremo la conferma che il vaccino èe sicuro». Giusto partire con medici e infermieri? «Gli ...