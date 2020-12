John Le Carrè | le due mogli | Valerie Eustace e Alison Sharp e i quattro figli

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Lo scrittoreLe, pseudonimo di DavidMoore Cornwell, è morto all’età di 89 anni. L’annuncio è stato dato su Twitter dal suo agente Jonny Geller: “Un dolore enorme per la sua carae Jane e i suoiNicholas, Timothy, Stephen e Simon”. A portarlo via dai suoi cari una breve malattia, una polmonite non legata però al Covid-19. Lo scrittore britannico ha pubblicato alcuni tra i romanzi più famosi di spionaggio, e lui stesso fu ex agente dell’intelligence (lavorò per i servizi inglesi tra gli anni ’50 e ’60). Leraggiunse il successo mondiale nel 1963 con la sua terza opera, La spia che venne dal freddo, opera che l’ha consacrato come uno degli autori di riferimento per il genere dello spionaggio letterario. Lo scrittore si è sposato ...