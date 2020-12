Timothée Chalamet imita Harry Styles e svela il significato nascosto di Watermelon Sugar (Di domenica 13 dicembre 2020) Timothée Chalamet ha imitato (in maniera PER-FET-TA) Harry Styles durante l’ultima puntata del Saturday Night Live, storico show americano che va in onda dal ’75 sulla NBC. Colletto in bella vista, anelli, girocollo di perle (tanto criticati ad Ogni Mattina) ed adorabile accento inglese: nello sketch con l’attrice comica Ego Nwodim (qua nelle vesti sopra le righe di una Dionne Warwick), Timothée Chalamet ha ironizzato sul significato nascosto di Watermelon Sugar, singolo di Harry Styles che celebra il sess0 orale femminile. Timothée Chalamet imita Harry Styles, il ... Leggi su biccy (Di domenica 13 dicembre 2020)hato (in maniera PER-FET-TA)durante l’ultima puntata del Saturday Night Live, storico show americano che va in onda dal ’75 sulla NBC. Colletto in bella vista, anelli, girocollo di perle (tanto criticati ad Ogni Mattina) ed adorabile accento inglese: nello sketch con l’attrice comica Ego Nwodim (qua nelle vesti sopra le righe di una Dionne Warwick),ha ironizzato suldi, singolo diche celebra il sess0 orale femminile., il ...

