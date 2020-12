Super Hernandez riprende i ducali: Milan-Parma termina 2-2 (Di lunedì 14 dicembre 2020) il match Milan-Parma è terminato 2-2. Dopo pochi minuti si è infortunato Gabbia, al suo posto Kalulu. Dopo appena 13 minuti è passato in vantaggio il Parma con Hernani, poi è iniziato lo show del Milan. I rossoneri hanno colpito due incroci nella stessa azione: il primo con Diaz ed il secondo con Calhanoglu. Per non farsi mancare nulla, il 10 rossonero ha preso uno palo prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo, il Milan è entrato in campo con una verve diversa, ma dopo appena dodici minuti ha subito il gol del pareggio. Da lì e riiniziata la rincorsa del Milan che dopo appena un minuto ha trovato il gol del pareggio con Hernandez. Nei minuti finali, lo stesso spagnolo ha segnato il gol del 2-2 con un mancino fantastico. Chi è stato il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) il matchto 2-2. Dopo pochi minuti si è infortunato Gabbia, al suo posto Kalulu. Dopo appena 13 minuti è passato in vantaggio ilcon Hernani, poi è iniziato lo show del. I rossoneri hanno colpito due incroci nella stessa azione: il primo con Diaz ed il secondo con Calhanoglu. Per non farsi mancare nulla, il 10 rossonero ha preso uno palo prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo, ilè entrato in campo con una verve diversa, ma dopo appena dodici minuti ha subito il gol del pareggio. Da lì e riiniziata la rincorsa delche dopo appena un minuto ha trovato il gol del pareggio con. Nei minuti finali, lo stesso spagnolo ha segnato il gol del 2-2 con un mancino fantastico. Chi è stato il ...

AntoVitiello : È un #Milan che non muore mai! Pure in una serata stregata i rossoneri riescono a trovare il pareggio nel finale. D… - ilcirotano : Traverse, pali e un super Hernandez: il Milan acciuffa il Parma al 91' - - FabioRussello : #InterParma 2 - 2, Perisic al 92', titolo Gazzetta: 'Brivido Parma, Perisic salva l'Inter al 92''. #MilanParma 2 -… - landon_milan : RT @AntoVitiello: È un #Milan che non muore mai! Pure in una serata stregata i rossoneri riescono a trovare il pareggio nel finale. Due dis… - evivanco7 : RT @AntoVitiello: È un #Milan che non muore mai! Pure in una serata stregata i rossoneri riescono a trovare il pareggio nel finale. Due dis… -