GF Vip 5 | Filippo Nardi e l’inedito episodio con Robbie Williams

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 13 dicembre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 11 dicembre 2020,fa il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ma il gossip appare già pronto a parlare di lui in merito a uninedito rimasto “nascosto”. Di cosa parliamo? Di un litigio tra l’ex gieffino eche si sarebbe potuto rivelare per certi versi “molto pericoloso”. Lo scoop sarebbe stato lanciato da Biagio D’Anelli a Mattino 5. Ecco cos’è accaduto. Gossip GF Vip,entra nella Casa dopo 20 anniè un ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, il quale si fece conoscere per il suo “modo” un po’ irriverente con il quale si rivolse alla redazione per avere un pacchetto di sigarette. Un ...