Ancora una maxi rissa nel centro di Roma: fermati 10 minorenni a Villa Borghese (Di sabato 12 dicembre 2020) Due gruppi di giovani si sono fronteggiati in piazza di Siena. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Non risultano feriti

UDINE. L’indice di contagio in Friuli Venezia Giulia è salito leggermente passando da 0,92 a 0,97, ma la classificazione del rischio complessivo rimane moderato anche se, nella settimana dal 30 novemb ...

Taranto, morta 15enne colpita da un malore durante le lezioni in didattica a distanza

Una studentessa di 15 anni del liceo artistico Calò di Grottaglie, in provincia di Taranto, ha accusato un malore ed è morta mentre si trovava in casa, nella frazione di Uggiano Montefusco (frazione ...

