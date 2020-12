Covid, Consiglio di Stato: via libera a cure con idrossiclorochina (Di venerdì 11 dicembre 2020) Accolto il ricorso di alcuni medici di base: “restituita giusta opportunità di cura agli italiani”. (Photo by GEORGE FREY/AFP via Getty Images)Il Consiglio di Stato ammette l’uso dell’idrossiclorochina come cura contro il Covid-19. La III sezione ha infatti accolto il ricorso di un gruppo di medici di base e ha vietato così la nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dello scorso 22 luglio. La nota vietava l’uso del farmaco per problematiche che esulavano da quelle previste dal bugiardino, quindi la prescrizione si vedeva vietata anche per curare il Coronavirus. Leggi anche -> Covid: morto il regista sudcoreano Kim Ki Duk Leggi anche -> Covid, vaccinata a Londra la prima italiana: è un’infermiera modenese Sì all’uso ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Accolto il ricorso di alcuni medici di base: “restituita giusta opportunità di cura agli italiani”. (Photo by GEORGE FREY/AFP via Getty Images)Ildiammette l’uso dell’come cura contro il-19. La III sezione ha infatti accolto il ricorso di un gruppo di medici di base e ha vietato così la nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dello scorso 22 luglio. La nota vietava l’uso del farmaco per problematiche che esulavano da quelle previste dal bugiardino, quindi la prescrizione si vedeva vietata anche per curare il Coronavirus. Leggi anche ->: morto il regista sudcoreano Kim Ki Duk Leggi anche ->, vaccinata a Londra la prima italiana: è un’infermiera modenese Sì all’uso ...

